肺炎疫情嚴重，本港消費意欲低迷，本港各大商場各出其謀，外賣平台戶戶送（Deliveroo）表示，會與發展商推出「商場合作計劃」，冀協助餐飲租戶發掘額外收入途徑，戶戶送透露， 新世界發展（0017）、希慎興業（0014）、新鴻基地產（0016）、恒隆地產（0101）、嘉里建設（0683）及南豐集團等發展商有份參與，已初步投入150萬港元，惠及約20個商場內約300間餐廳，並承諾額外撥資進行市場推廣。

戶戶送表示，幫助各大商場支援餐廳及餐飲租戶措施包括優惠碼計劃，讓商場及旗下租戶自訂優惠；商場將享有跨渠道市場推廣機會提高餐廳租戶的營業額；公司實施快速加入流程，讓餐飲租戶可以更快地加入戶戶送平台，多數商場亦會提供資助，令收費較為相宜。

戶戶送又稱，疫情爆發後公司曾向其6,500間餐廳夥伴進行調查，發現網上外賣業務佔營業額的比例由疫情爆發前的15-25%急增至現時的50%或以上。

戶戶送表示，新界一個商場於3月開始與公司合作，餐廳的訂單數目便於過去兩週急升1,500張，商場內30間餐廳的外賣營業額預計可較2月高出至少1.5萬至2萬元。另一例子為九龍區一個商場，商場在2月初與戶戶送合作，商場佔九龍該區平台營業額的比例由不足5%增至現時的20%；該區的外賣訂單數目亦於同期增加20%。

目前為止，戶戶送已與20個購物商場達成合作協議，其中包括新世界旗下K11 MUSEA和K11購物藝術館；希慎興業利園、利舞臺廣場和希慎廣場；新地東港城、新城市廣場等。