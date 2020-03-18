匯控（0005）主席杜嘉祺今日在電話訪問中表示，正式任命了行政總裁人選，達成了去年定下的兩大任務之一，而接下來是與正式CEO共同達成各種業務策略，包括維持資本水平及降低成本等目標。

他承認，自上月公布未來業務策略後，至今幾星期全球經營狀況因新型冠狀病毒而變得更具挑戰，集團現時仍在收集資訊以評估疫情對業務的影響，暫時未有更改業務策略的想法，包括派息政策等仍會維持。

環球央行連環減息，而無論英倫銀行或金管局亦放寬了逆周期緩衝資本，並鼓勵銀行多向中小企及實體經驗借貸。杜嘉祺指出，環球央行作出了正確的決定，增加了市場流動性，而匯控會向更多的中小企借貸，支持集團的客戶，而集團有足夠的資本及強勁的資產負債表去服務客戶。

匯控股價今年以來一直大跌，早前更曾低見42元，杜嘉祺指，股價下跌並非集團獨有現象，全球的同業股價都下行。匯控今日回升2.78%，中午收報46.2元。

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