【公司業績】特步純利升10% 稱疫情對營運產生一定影響
文章日期：2020年3月18日 12:47
特步國際（1368）公布去年度業績，純利7.27億元人民幣，按年升10.84%，派末期股息每股7.5港仙。
主席丁水波表示，預計內地冠狀病毒爆發，以及第二輪中美貿易談判引起的持續緊張局勢將無可避免地對宏觀經濟帶來短期不良影響。但認為居民的健康意識增強，加上城市化不斷推進和政府鼓勵參與體育運動，體育用品行業將實現穩定的長期增長勢頭。
管理層展望則指，對體育用品行業的短期前景保持審慎態度，正積極將銷售轉移至電子商務平台及執行各種成本控制措施以降低疫情的影響。對內地體育用品市場的長期增長充滿信心。
而於報告期後事項則提到，於2020年年初在中國大陸爆發新型冠狀病毒（2019冠狀病毒）對集團營運產生一定影響。董事認為，於此等財務報表日期，就是次爆發對集團財務報表的潛在影響進行定量估計並不可行。
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