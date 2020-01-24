杜嘉琪：有評估過外部人選 但最終只給出一個Offer

去年匯控（0005）行政總裁范寧突然離任，集團用了7個月時間在全球招聘，到今日終宣布臨時CEO祈耀年「坐正」。匯控主席杜嘉祺今日在電話訪問中承認，這段期間確有找過一些外部人選，但最終只給出一個邀請（offer），就是給祈耀年。

自祈耀年去年擔任臨時CEO以來，他一直是正式CEO的大熱人選。但此前外電不時報道匯控正考慮其他外部人士，例如花旗集團高層鮑史汶（Stephen Bird）及現任皇家太陽聯合保險（RSA Insurance Group）行政總裁赫斯特（Stephen Hester），又曾有報道指，意大利裕信（UniCredit）行政總裁Jean Pierre Mustier拒絕了匯控的邀請。

杜嘉祺今日承認，集團有評估過其他外部人選，有部分人選亦很出色，但集團沒有被任何人拒絕過，因為集團最終只給出一個邀請，就是給祈耀年，而他亦接受了。

雖然由遴選到任命僅用了7個月，早過原定的最後限期（即12個月），但他強調投資者沒有給予壓力，此決定亦與近日急促擴散的新型冠狀病毒無關。

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