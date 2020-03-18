恒指升17點，收報23281點，成交金額636億元。美股反彈1000點，標普500指數及納指更漲近6%，但今早美股期貨又回軟曾跌3%，限制了亞洲股市漲幅。騰訊（0700）績前仍有炒作，市場預期去年盈利增長20%，今年手遊重拾動力，目標價普遍達400元以上。物管股昨日大跌後今日反彈，雅生活（3319）、永升（1995）分別漲達7%。

聯儲局救市力度不斷加碼，昨晚表示將通過商業票據融資機制，向企業及家庭提供短期融資以應付疫情來襲。華府又推出10000億美元救市方案，較原先的8500億美元更多。美股應該開始能穩定下來，波動性會減少。至於港股，從時間上看，早前兩個跌浪均是下跌約9日至10日後出現回穩甚至反彈，今次回調時間應已足夠，加上累積跌幅驚人，即使遠談不上轉勢，但有條件出現熊市反彈，力度往往較牛市更強。昨晚也見美股不少股份都反彈5%至10%。

前期強勢而回調幅度不少的股份，普遍也有不錯表現。如阿里健康（0241）、眾安保險（6060）、金蝶（0268）、新東方在線（1797）都大幅反彈，業績遠勝預期的閱文（0772）更升逾10%。上述股份是博反彈的好選擇，但很難以基本因素和技術分析去評估，只是投機性買入，同時高位有大量蟹貨，也要小心。

低吸的話，可考慮中信證券（6030）。A股已回到春節假期後復市的低位，券商股股價亦跟隨，回到現水平應該有不錯的支持，而中信證券現價處於近年區間下限。過去1年每次反彈，一般也可回升至接近16元水平，有大約10%的回升空間。

張兆聰

明報首席評論員