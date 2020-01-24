美股反彈港股反覆，恒指今早受美股期貨向下影響而低開240點，其後最多跌297點或1.28%，低見22966點，高位則升161點或0.69%，見23425點，半日升17點或0.08%，報23281點，成交金額636億元；國指跌4點或0.05%，報9211點。

藍籌當中，17隻上升，32隻向下，1隻無升跌。恒生（0011）升3.98%，收報138.6元，是升幅最大的藍籌，而宣布委任新行政總裁的匯控（0005）升2.78%，收報46.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻61點。

下跌藍籌方面，遭花旗將評級由「買入」下調至「中性」，目標價下調28%至115元的舜宇（2382）跌4.86%，收報99.8元，是跌幅最大的藍籌。

早前布因為個人身體原因辭任平保（2318）副董事長，但內地媒傳任將會加入騰訊（0700），平保近年接連有高層被挖角，今早股價向下，半日跌1.36%，收報76.05元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低18點。

騰訊今日公布業績，半日跌0.46%，收報348.2元。其他會於今日公布業績股份個別發展，括長江基建（1038）升1.28%，收報47.35元、電能實業（0006）升1.49%，收報51.25元、新秀麗（1910）跌3.55%，報7.06元、普拉達（1913）收報20.75元，升7.62%。

《紐約時報》報道，美國政府預測冠狀病毒大流行「將持續18個月或更長時間」及「多次衝擊(multiple waves)」，並造成普遍性短缺，給消費者和醫療保健系統造成壓力。貿易股個別發展，萬洲（0288）升0.9%，收報6.72元；申洲國際（2313）升1.22%，收報83.2元；創科實業（0669）跌0.39%，收報51.55元；瑞聲（2018）跌2.6%，收報39.35元。

中國銀保監公布，2月底銀行業金融機構不良貸款餘額3.3萬億元人民幣，不良貸款率2.08%，較1月底上升0.05個百分點。內銀股個別發展，工行（1398）升1.75%，收報5.22元；建行（0939）升1.77%，收報6.31元；交行（3328）跌0.21%，收報4.65元；中行（3988）無升跌，收報2.91元。

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