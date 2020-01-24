美股期貨向下，恒指今早跟隨低開240點或1.04%，報23023點，成交金額31億元；國指今早低開129點或1.41%，報9086點。

申洲國際（2313）升3.41%，報85元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌3.48%，報14.98元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌2.06%，報66.45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低48點。

匯控（0005）公布，委任祈耀年（Noel Quinn）為行政總裁。匯控開市升0.56%，報45.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻12點。

中國銀保監公布，截至2月底銀行業金融機構不良貸款餘額3.3萬億元人民幣，不良貸款率2.08%，較1月底上升0.05個百分點。這主要受新冠肺炎疫情因素影響，部分地區個人住房抵押貸款和信用卡貸款等未按時還款而計入關注類貸款所致。內銀股方面，工行（1398）跌1.56%，報5.05元；交行（3328）跌1.93%，報4.57元；中行（3988）跌1.72%，報2.86元；建行（0939）跌0.32%，報6.18元。

會德豐（0020）公布，在去年3月21日至今年3月16日期間經旗下附屬公司於公開市場購入共1.35841億股或4.47%九倉置業（1997）的股份，總代價為61.62億元。會德豐開市報53元，跌1.76%；九置開市報32.45元，跌1.36%。

大酒店（0045）公布2019年度全年業績，純利按年大跌59.3%，截至2月底止，首兩月收入按年跌21%，管理層估計，儘管已加強成本控制措施，但集團將在2020年第一季度錄得經營虧損。開市報6.8元，跌2.85%。

《GGR Asia》引述塞班島報章《Saipan Tribune》報道指，當地的博彩經營商博華太平洋（1076）將於當地周二凌晨12時起暫停營運，藉此支持抗疫，並另行通知重開日期。開市報0.05元，無升跌。

閱文（0772）公布全年業績，截止去年12月底止，純利錄得10.96億元人民幣，按年增20.4%。開市報29.05元，升4.6%。

騰訊（0700）今日公布業績，其他業績股還包括長江基建（1038）、電能實業（0006）、新秀麗（1910）、普拉達（1913）等。

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