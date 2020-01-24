美國推出刺激經濟措施推動三大指數升逾4.9%，港股ADR則微升29點或0.13%，報23292點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌1.16%，折合報345.75元；匯控（0005）升2.58%，折合報46.11元；建行（0939）升0.48%，折合報6.23元。

今日焦點股份可留意：

匯控（0005）公布，委任祈耀年（Noel Quinn）為行政總裁。

中國銀保監公布，截至2月底銀行業金融機構不良貸款餘額3.3萬億元人民幣，不良貸款率2.08%，較1月底上升0.05個百分點。這主要受新冠肺炎疫情因素影響，部分地區個人住房抵押貸款和信用卡貸款等未按時還款而計入關注類貸款所致。留意內銀股表現。

會德豐（0020）公布，在去年3月21日至今年3月16日期間經旗下附屬公司於公開市場購入共1.35841億股或4.47%九倉置業（1997）的股份，總代價為61.62億元。

大酒店（0045）公布2019年度全年業績，純利按年大跌59.3%，截至2月底止，首兩月收入按年跌21%，管理層估計，儘管已加強成本控制措施，但集團將在2020年第一季度錄得經營虧損。

《GGR Asia》引述塞班島報章《Saipan Tribune》報道指，當地的博彩經營商博華太平洋（1076）將於當地周二凌晨12時起暫停營運，藉此支持抗疫，並另行通知重開日期。

閱文（0772）公布全年業績，截止去年12月底止，純利錄得10.96億元人民幣，按年增20.4%。