匯控（0005）公布，委任祈耀年（Noel Quinn）為行政總裁。

主席杜嘉祺表示，祈耀年自2019年8月起暫任集團行政總裁，期間表現出色，足證他是正式接任此職的卓越人選。祈耀年具備廣泛的環球銀行業務專業知識、與客戶之間的深厚關係，以及帶動業務循序漸進的魄力及才能，其領導能力備受肯定。過去數月，祈耀年一直與董事會緊密合作，就建立支持業務可持續增長及提升業績的模式，商定所需採取的關鍵行動。他非常了解匯豐，亦深諳匯控所面對的挑戰及重大增長機遇。

祈耀年表示，過去數月暫任領導集團職務期間，非常享受與杜嘉祺、董事會及全球逾23萬名同事合作，將集團重新定位，為未來的業務成功作好準備。匯豐是一家超卓的全球企業，具備人才及盡心竭力的員工。匯控尚有很多工作要做，有信心集團能夠迎接挑戰，為股東、客戶、員工以至整個社會帶來價值。

祈耀年於1987年加入滙豐，作為公司執行董事及集團行政總裁，祈耀年於服務合約下的報酬包括每年127.1萬英鎊的基本薪金、每年170萬英鎊的固定薪酬津貼，以及每年12.71萬英鎊（相當於基本薪金的 10%）的退休金津貼。祈耀年的服務合約亦提供酌情發放的浮動報酬，金額最高可達每年基本薪金的215%，以及一項長期獎勵，金額最高可達基本薪金的20%，視乎公司的業務及盈利狀況，以及其個人的績效表現和業界指標而定。

早前曾傳意大利裕信銀行（UniCredit）行政總裁Jean-Pierre Mustier是匯控外聘行政總裁的熱門人選，不過其後有報道指，Mustier致電杜嘉祺表示對新工作不再有興趣，並將留在裕信銀行。