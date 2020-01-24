美股延續近日波動走勢，道指高開298點後，一度轉跌306點並失守20000點關口，低見19882.26點，但受到美國政府規模1.2萬億美元的刺激方案，加上聯儲局採取包括重啟商票工具在內的多項措施以緩解流動性壓力所影響，道指其後倒升最多1190點或5.9%，高見21379點，收市仍升逾千點。美股期貨現時跌近3%，道期仍守住20000點。

美國政府還推動一系列行動，包括最快在兩周內向每個美國人至少派發1000美元；要求國會批准數以千億美元的援助；財政部將報稅截止日期從4月15日推遲90天；紐約聯儲宣布本周餘下時間每天進行額外的隔夜回購操作，最高限額為5000億美元。財長梅努欽亦警告，若不採取行動，疫情或導致20%的失業率。

道瓊斯工業平均指數收漲1048點，升幅5.2%，報21237點。標普500指數收漲143點，升幅6%，報2529點。納斯達克綜合指數收漲430點，或6.24%，報7334點。

聯合健康保險升8.52%，報244.22美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻130點，而波音跌4.22%，報124.14元，拖低道指37點。

科技股方面，蘋果收市報252.86元，升4.39%，谷歌母公司Alphabet收市報1118.06元，升4.19%，亞馬遜收市報1807.84元，升7.02%，Facebook收市報149.42元，升2.33%。

歐洲STOXX 600指數收漲2.27%，報291點。德國DAX指數收漲2.26%，報8939點；法國CAC 40指數漲2.85%，報3991點；英國富時100指數收漲2.8%，報5294點。