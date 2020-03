美媒報道,美國當局或者再出招,放寬7年前的條例,讓銀行有更多資金可以借貸。該條例定於2013年,旨在規限銀行不可過度借貸。一旦放寬,銀行可以向更高風險的企業借出貸款。

不過CNBC指出,美國貨幣審計署(The Office of the Comptroller of the Currency)未就上述放寬達成最終定案。

美股一度倒跌後,現時升幅重新擴大,道指現報20795點,升606點或3%,標普500指數及納斯達克指數的升幅更超過4%。恒指夜期已倒升,現時報23190點,僅低水74點。早前夜期一度跌至22203點,最多低水達1060點。

美國大型銀行已經向美聯儲借入資金,據紐約時報指,摩根士丹利在周一率先向美聯儲的貼現窗借入短期資金,而摩根大通、高盛等其他大行亦可能快將有類似行動。