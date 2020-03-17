萬科（2202）去年純利升15.1%至388.72億元人民幣（下同），每股盈利按年升13.3%至3.47元，集團派末期息派1.045元，派息比率為30.4%。

集團去年實現營業收入人民幣3,678.9億元，按年升23.84%。集團持有貨幣資金1,661.9億元，淨負債率33.9%。集團去年房地產及相關業務的結算毛利率為26.9%，較2018年减少2.3個百分點。

對於新冠疫情，集團總裁、首席執行官祝九勝指出，「對公司的影響相當大」，「對現金流的影響很明顯」，當中二至三月份已令認購金額跌510億元，以往集團進入湖北三個城市，佔整體銷售的3.1%至3.2%，但自1月23日起封城後已無銷售。

同時，疫情已影響了約一萬戶的延後交付，料全年影響3.9萬戶。房地產開工亦比以往晚了40天，已佔了全年九份之一，亦會影響未來一至二年的結算壓力等。

問到會否如同行般減價銷售，祝九勝又提到，定價是由消費者決定，以現金投票，公司只作價格管理，及由一線公司決定。

至於集團未來的買方面，執行副總裁及執董張旭指出，會繼續以「現金為王、手有餘糧」的方式去進行，亦一直量入為出，保障現金流安全，保持倉位，將維持持續的發展。

集團主席郁亮提到，已服務27年的王文金交棒予韓慧華，由韓慧華任職執行副總裁、財務負責人，王文金不再兼任公司執行副總裁、財務負責人；至於張旭亦不再兼任執行副總裁、首席運營官，主要是因為物流產業由他手中孵化，現在會去接任物流的挑戰。

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