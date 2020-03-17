香港備受新冠肺炎肆虐，2月份失業率亦見提高至3.7%，創下9年高位，嘉里建設（0683）主席兼行政總裁黃小抗表示，失業情況增加會令市民收入減少，會影響樓市，但是因為今年才剛開始，最終影響有多大，會視乎發展而定。各國中央銀行減息及提高流動性，對房地產市場即使利好，卻因為市場存在不明朗因素，而需時觀察疫情對市場帶來的影響。集團今年的售樓目標為80億元。

在租務方面，執行董事王志剛指出，疫情影響所及，今年首兩個月市民較少出來消費，最終會影響香港的租金表現。在內地的商場及酒店方面，黃小抗強調，沒有因為疫情影響而需要暫停營業。在股價低迷下，嘉里建設沒有打算回購股份。

王志剛進一步稱，疫情對中港樓盤銷售一定造成影響，但是在疫情有少許放緩時，他們在內地會趁機會展開銷售，香港方面則不乏買家過來參觀旗下樓盤。全年的銷售目標預計為80億元，中、港市場各佔40%及60%。在香港方面，以銷售何文田皓畋、掃管笏滿名山及畢架山緹山為主；在內地則會推出前海一幢公寓、福州及鄭州的住宅盤，及瀋陽的第三期住宅項目。相對上，他對內地的銷售會較樂觀。

在增購土地儲備方面，黃小抗補充，嘉里會在當前環境下，會比較審慎及穩陣，未有訂預算。王志剛則稱，集團的借貸率只有24%至26%，期望不超過35%，因此有空間可以進一步增加土地儲備，購地時會注重潛力、增值能力而定。較早前集團向同系公司嘉里物流（0636）購入兩個貨倉，該集團正進行研究去重建及活化，大概數個月後會公佈具體發展方向。

記者：陳偉燊