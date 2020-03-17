【新股情報】傳諾誠健華上限定價 明掛牌新股暗盤齊跌
文章日期：2020年3月17日 17:35
新股消息不斷，外電引述消息指，昨日定價的未盈利生科股諾誠健華（9969）將以招股價上限定價，定於每股8.95元，集資22.4億元。報道續指，該股配售方面獲多倍超購。諾誠健華股東包括新加坡主權基金（GIC），有12名基投捧場，不過受認購期內環球股市不穩拖累，其孖展認購一度遭到百億「抽飛」。該股將於本周五（3月20日）公布配售結果，下周一（3月21日）掛牌上市。
今日新股市況方面，兩隻首掛新股均有賺幅。本地工程股生興控股（1472）意外成近期「升幅王」，收市前股價回軟，最終收報1.24元，較定價0.5元依然飈升1.48倍，盤中一度曾見1.5元高位。每手5000股，每手帳面賺3700元。另一新股，手游娛樂內容提供商九尊數字互娛（1961）收市亦穩守招股價，報1.4元，較1.35元定價升3.7%，每手2000股，每手帳面賺100元。
明日將掛牌、現時於暗盤正交易的兩新股表現則顯露疲態，分別為安徽工程股建中建設（0589）及玩具、車模生產商奇士達（6918）。建中建設招股定價1.65元，截至下午5時30分，於耀才暗盤報1.44元，較招股價跌12.7%。於輝立暗盤，該股則跌13.3%，暫報1.43元。每手2000股，每手帳面蝕440元。奇士達跌幅更為慘重，其於定價1.38元，於耀才暫報1.03元，較招股價跌25.4%，每手2000股，每手蝕700元。
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