大酒店（0045）公布2019年度全年業績，受香港的核心市場發生不可預見的社會動盪，加上中美貿易緊張局勢加劇，純利按年大跌59.3%至4.94億元，末期息9仙。期內收入為58.7億元，按年跌5.4%，EBITDA為13.9億元，按年跌17.2%。

公司指，新型冠狀病毒肺炎疫情對大中華區的業務造成負面影響，而世界各地業務亦受波及，包括大量客戶取消預訂，酒店餐廳也因而關閉。目前，集團旗下業務的收入都出現損壞性的下降，受影響的業務包括全綫酒店業務、山頂綜合項目以及半島商品。集團正專注研究各種可行的措施控制營運成本，以及在可能情況下延遲資本支出。將繼續監察集團現時仍維持在穩健水平的財務和流動資金狀況。

公司指，對疫情未來數月受控抱有希望，但關注香港政局及香港在今年仍可能持續出現更加劇烈的社會動盪。除了香港政局以外，世界其他不同地區的不明朗因素例如英國脫歐、法國政局以及土耳其和敘利亞的局勢，也有可能對集團的業務造成影響。

截至2月底止，首兩月收入按年跌21%，管理層估計，儘管已加強成本控制措施，但集團將在2020年第一季度錄得經營虧損。隨著形勢不斷發展，實際影響可能有別於該等估算。

公司亦公布去年第四季數據，平均可出租客房收入方面，香港按年跌64%至1714元，按季則升1.3%；平均房租為4819元，按年跌22.5%，按季跌0.78%；出租率為36%，去年同期為78%，而第三季為35%。

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