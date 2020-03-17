TVB（電視廣播，0511）多年來要求抽起港台節目，一如數年前官員利敏貞所斥，免費電視台有社會責任播放港台節目，而今日TVB主張竟獲順利通過，顯然是時移勢易了。看到不少網民嘲笑TVB，指現在已無人再看電視，只會爭相到網上看港台節目。這些看法，未免過份樂觀。何況港台處境艱難，早非近來之事，只是近來氣氛才使大家一時多看了其節目。

港台的電視節目其實一直優秀，新聞以外，還有單元劇探討各類社會議題，志在教育大眾，同時提拔新晉導演與演員，培育人才。當年港視（1137）未獲發牌，有不少演員為生計唏噓，轉眼卻見他們亮相於港台節目，由此可見港台製作人員的用心。然而開台不久時聽聞港台電視部預算不多，常常由少數員工一腳踢，又「善用」實習生，才勉強支撐整條頻道的時段。

即使港台電視部很努力貢獻社會，但一直未從民間得到理想的回應。據2018年審計署報告，同年上半年港台電視31/31A平均收視率為0.1點，即約6400名觀眾，黃金時段平均為0.2點，審計署直指「其平均收視率偏低」。另一方面，審計署發現同樣節目在港台電視播放，收視率遠低於商營電視台免費頻道。剛出爐不久的預算案中，有份文件列出港台電視節目收視率：2018至2019年港台節目平均收視為8000人，但同期放在TVB播放的港台節目收視為22.7萬人，相差近30倍，由此可見TVB的影響力仍遠大於港台。由於長期示威，促使2019至2020年（修訂預算）港台電視節目收視急升至1.96萬人，但與TVB的22.3萬人仍是雲泥之別。

緣於社會氣氛，港台網上收視率近來貌似不俗，例如《頭條新聞》被警務處投訴後，反而招徠不少新觀眾。以港台YouTube頻道計，兩年前《頭條新聞》點播次數往往不足10萬，去年大概20萬，到近來幾集便飆升至70萬至90萬，可見社會環境刺激市民對政治節目的需求，《鏗鏘集》、《視點31》亦有類似升勢。網上收視能否持續，仍有待觀察，但暫時未見擴散至其他類型的節目。

然而，不少人深信網上對港台的支持「代表」大多數意見，或忽視免費電視台根深柢固的威力；家中有長輩盲目支持「止暴制亂」的，自然心領神會。尤其海外華人是龐大社區，很多移民後的香港人思想仍停滯在97之前，仍倚賴TVB了解香港，對於香港政局的看法，自然裝上了濾鏡。要令更多人明白香港困境的話，海外華人是必不可少的群體。

由於港台節目有時過於尖銳，或志在啟迪民智，難免成為箭靶。例如去年葉劉便指港台無需要製作新聞，同年前特首梁振英提議削減港台經費，日前屈穎妍又指港台人員薪金過高等等，均見港台將面臨前所未有的壓力。

張敏儀出任廣播處長時為港台盛世，外界號稱為「獨立王國」，到現任梁家榮仍可撐住壓力，至於明年8月梁家榮滿約，到時會由甚麼人就任處長，應是切身的大新聞。若然認同港台的製作方針是對文明社會有益的話，不妨多留意港台去向，或長期收看其各類電視節目，不因一時氣氛而追捧。畢竟值得我們珍惜的香港老字號，早已不多。若港台未能保持下去，華人世界的燈塔，可能又少一座。

賈文清

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