【公司業績】閱文去年多賺兩成 不派末期息
文章日期：2020年3月17日 17:01
閱文（0772）公布全年業績，截止去年12月底止，純利錄得10.96億元（人民幣．下同），按年增20.4%；若按非通用會計準則，純利則為11.95億元，按年增32.7%。集團在公告中點名提及旗下新麗傳媒所推出的熱門劇集《慶餘年》，指其為閱文平台收獲350萬推薦及逾60萬打賞，並正籌備第二季。
期內來自在線業務收入錄得37.1億元，較2018年同期減少3.06%，當中來自閱文自營平台產品收入按年增9.6%至24.25億元，來自騰訊（0700）產品自營渠道的收入則按年減12.2%至8.36億元。集團解釋，騰訊產品自營渠道的收入減少主要是由於該渠道付費閱讀收入持續減少，但集團有針對該等騰訊產品推出免費閱讀模式，因此相關在線廣告收入能部分抵銷。
截至去年12月底，平均月活躍用戶（MAU）約2.2億元，按年升2.9%。展望未來，集團將繼續以質取勝，打造高質量作品，滿足不斷演變的用戶需求。另外，將持續擴大影視改編和製作業務，加快推進優質IP的系列化影視劇開發。
記者：葉子晴
其他報道
【港股收市】恒指升200點 澳門禁非本地居民入境 濠賭股全跌
【新股消息】大馬新股C-Link Squared今招股 生興首掛暫飈1.7倍