政府統計處公布，2019年12月至2020年2月的經季節性調整失業率為3.7%，建造業和零售、住宿及膳食服務業失業率有明顯上升，就業不足率亦由2019年11月至2020年1月的1.2%，上升至2019年12月至2020年2月的1.5%，上升主要來自建造業、運輸業和零售、住宿及膳食服務業。

總就業人數由2019年11月至2020年1月的380.3萬人，下跌至2019年12月至2020年2月376.8萬人，減少約3.44萬人，總勞動人口亦跌至390.3萬，減少約2.25萬人。

勞工及福利局局長羅致光表示，由於冠狀病毒疫情對多項經濟活動構成嚴重干擾並削弱經濟氣氛，勞工市場急劇惡化，經季節性調整的失業率在2019年12月至2020年2月顯著上升0.3個百分點至3.7%，是逾九年來的高位，就業不足率亦上升0.3個百分點至1.5%的五年高位。總就業人數的按年跌幅擴大至2.5%，為亞洲金融風暴以來的最大跌幅，勞動人口的跌幅亦同時擴大，顯示部分人士在失去工作時選擇離開勞動市場。

羅致光又指，由於疫情威脅令訪港旅遊業陷入停頓，並對消費相關活動造成沉重打擊，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）的就業情況進一步惡化，這些行業合計的失業率及就業不足率分別急升至6.1%及2.5%，兩者均是約10年來的最高水平，餐飲服務活動業失業率及就業不足率分別急升至7.5%及3.5%。

同時，由於建造活動顯著放緩，建造業的失業及就業不足情況急劇惡化，人流和貨物流急跌亦令運輸業的就業不足率明顯上升。展望未來，勞工市場在短期內將會面對更大壓力，確實影響將視乎疫情全球大流行的持續時間及嚴重程度，政府會密切留意有關發展。