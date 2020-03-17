證監會主席雷添良今早出席財經事務委員會，匯報證監會今年預算。他於會上表示，假設由今年4月1日開始的財年，市場日成交可維持在870億元水平，則該會將出現約6.5億元的赤字。雷添良續指，人事費用為證監會最大單項支出，因此今年該會將會凍結職員人數，薪酬升幅則為3%，預計人事支出將達14.8億元。此外，證監會將於今年第二季度起由中環轉租鰂魚涌辦公樓，每年可節約1.25億元的租金開支，租約為期8年。

對於今年預算，雷添良指出，預計總收益可錄得16.4億元，支出約為22.9億元。於會上，會計界功能界別議員梁繼昌問及該會行政總裁招聘情況，以及為何2020財年資訊科技預算大增。雷添良僅表示，行政總裁招聘事宜現時無更新，職位的薪酬福利亦會日後再討論，現時遴選委員會的工作仍在繼續進行中。預算方面，他則表示，作為監管機構，各部門均需要升級其科技技術，未來證監希望可應用大數據分析，對監管工作進行輔助，可能透過內部自行開發或外部購買，因此科技支出必然會增加。

法律界功能界別議員郭榮鏗則問及去年港交所（0388）意圖收購倫交所，期內證監會是否有涉及此決定。證監會署理行政總裁梁鳳儀回應表示，作為監管上市機構的機構，其角色上不可對港交所將進行的交易給出任何建議或意見。不過她透露，就此曾與倫敦方面的監管機構，因交易可能引起的監管問題交換意見。

去年年底證監會公布，於2020財年將繼續寬減業界牌照年費，今日雷添良進一步解釋，於年費寬減率為50%情況下，該會全年將少收1.1億元，若減免率達100%，則將少收2.3億元。

其他報道

【降低風險】富時羅素推遲A股擴容 將分兩階段進行

【港股收市】恒指升200點 澳門禁非本地居民入境 濠賭股全跌

【手機銀行】中銀香港推手機銀行理財及保險產品

【年度回顧】證券業去年整體少賺三成 B組券商盈利大跌近半

【骨牌效應】永明：疆屍企業倒閉或觸發資產價格進一步下跌

【新冠肺炎】港首季貿發局出口指數創有史以來新低

【疫市成交】爾巒兩日錄2成交 特色戶「冇價講」660萬沽

【新股消息】大馬新股C-Link Squared今招股 生興首掛暫飈1.7倍

【大行睇淡】高盛：下調內地首季GDP至倒退9%

【A股收市】滬指無力收復2800點 創板指一枝獨秀

【自由倒退】香港經濟自由倒退 失落最自由經濟體寶座