美股隔晚急挫後今早期貨一度漲停，恒指今早低開61點後最多曾挫387點高位升337點，午後未有再刷新高低位，收市升200點或0.87%，報23263點，成交金額1510億元，較上日減少4.91%；國指跌11點或0.12%，報9216點。

大市反覆，藍籌股升跌數量接近，上升藍籌26隻，下跌23隻，1隻無升跌。升幅最大的藍籌是申洲國際（2313）升5.32%，收報82.2元，而跌幅最大的藍籌是聯通（0762）跌3.75%，收報4.62元。而貢獻恒指升幅最大的藍籌則是友邦（1299）升2.73%，收報67.85元，貢獻62點；中人壽（2628）跌2.68%，收報14.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。

澳門中午公布，由明日凌晨起，禁止所有非本地居民入境，但不包括內地、香港和台灣居民，以及外地僱員身份認別證持有人。濠賭股全線下跌，新濠國際發展（0200）收報11.9元，跌1.16%；美高梅中國（2282）收報8.34元，跌2.11%；澳博控股（0880）收報7.03元，跌3.03%；永利澳門（1128）收報11.92元，跌1.97%；銀河娛樂（0027）收報43.15元，跌2.04%；金沙中國（1928）收報29.5元，跌0.17%。

港燈（2638）中午公布去年業績，期內純利23.27億元，按年下跌23.7%。收市報7.71元，跌2.15%。明日公布業績的長建（1038）跌2.5%，收報46.75元。後日公布績的長和（0001）升0.75%，收報53.45元、長實集團（1113）跌1.82%，收報40.4元。

嘉里（0683）去年全年業績，截至去年12月底止，集團股東應佔溢利為68.97億元，按年跌8%，收市報20.65元，升3.8%。本地地產藍籌股表現方面，恒地（0012）升1.19%，收報33.95元；新地（0016）升0.3%，收報101.1元；新世界發展（0017）升2.09%，收報8.78元；長實集團（1113）跌1.82%，收報40.4元；信置（0083）升2.52%，收報8.94元。

361度國際（1361）公布去年全年業績，集團錄得股東應佔溢利4.32億元（人民幣．下同），按年升42.39%。收市報1.23元，跌4.65%；其他體育用品股亦向下，安踏（2020）收報51.9元，跌2.99%；李寧（2331）收報18.2元，跌0.66%；特步（1368）收報2.42元，跌6.92%；滔搏（6110）收報7.7元，跌8.33%。

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