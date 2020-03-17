證監會日前發布證券行業年度回顧，報告顯示，去年所有證券交易商及證券孖展融資人總計淨盈利錄得252億元，按年大跌34%。以成交額分類的券商組別方面，無論A組、B組或C組券商，去年凈盈利均錄得下跌，其中以成交額排名第15至65位的經紀行即B組跌幅最為慘重，全年少賺49%，僅錄得凈盈利40.12億元，於2018年則為78.95億元。

根據統計資料，截至去年年底，本港總計有1379名券商及孖展融資人，較2018年減少67間。去年孖展交易火熱，有關客戶見大幅上升，活躍孖展客總數錄得約60.2萬人，按年增約三成。業內未清繳孖展貸款錄得1659億元，較一年前減少8%，首20家最大型券商融資人佔其中總額75%。

去年各組券商經佣金收入均錄得不同程度縮水，業內總體則大跌18%至161.6億元，但因利息收入及其他收入增長抵銷，全年行業總收入微跌3%至692.6億元。但受利息開支及其他間接成本拖累，各組券商全年淨利則均有下滑，其中A組，即市場成交額計算排名首14位的經紀行，全年少賺18%，淨利錄得46.37億元。而C組即成交額位列第65位之後的經紀，則全年少賺47%，僅錄得21.09億元淨利。

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