再有細價新股推進上市，大馬新股C-Link Squared（1463）今日起招股，定價每股0.63元至0.73元。每手4000股，入場費2949.43元。公司全球發行2億股，香港公開發售佔一成，國際配售佔九成，集資額約介乎1.26億元至1.46億元之間。招股期至本周五（3月20日）中午12時截止，同日定價，預計3月27日掛牌。獨家保薦人為中毅資本。

根據招股書，C-Link Squared於馬來西亞提供文件管理服務，透過旗下軟件Streamline Suite處理客戶數據，有關數據經處理、整合後，郵寄或傳輸予客戶，公司於其中收取使用、管理及程序費。此外，公司亦提供企業軟件解決方案，即向客戶出售其軟件Streamline Suite的授權，收取實施費、程序費及年度維護費。

截至去年的9個月內，文件管理服務業務方面佔公司收益89.4%，企業軟件解決方案佔收益10.6%，後者按年升8個百分點。期內公司五成客戶來自銀行業，三成來自保險業，約17%來自零售業。期內公司收益按年升10.9%至5426萬令吉特（約為9723萬港元），毛利按年升24.3%至2219萬令吉特（約為3976萬港元），期內溢利按年升27%至930.7萬令吉特（約為1667.8萬港元）。

上市集資額用途方面，集資款項約76.7%將用於為公司數據託管建設一個新數據中心，升級資訊科技基礎設施；約7.8%用於潛在戰略收購及商機；約6.8%用於加強技術運營支持系統；約5.1%用於擴大軟件開發團隊；約3.6%用於加快營銷及銷售以觸及新客戶。

另一方面，今日上市兩隻新股暫雙雙維持升幅。截至下午3時10分，本地工程股生興控股（1472）暫較招股價狂飈1.72倍，報1.36元。其招股定價0.5元，每手5000股，每手帳面賺4300元。手游及娛樂內容供應商九尊數字互娛（1961）較招股價升3.7%，報1.4元。其定價每股1.35元，每手2000股，每手賺100元。

記者：馬迪帆

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