政府「防疫抗疫基金」推出56億元「零售業資助計劃」，惠及約7萬個零售商戶，第一期資助將於4月內發放。立法會議員（批發及零售界）邵家輝今日舉行資助分享會，有份出席的周生生（0113）大中華營運總經理及九龍珠石玉器金銀首飾業商會理事長劉克斌指出，行業生意自去年底受社會事件影響，由於珠寶業租金較高、存貨亦積壓資金，成本較其他行業高，8萬元援助金幫忙不大但亦是舒困措施，未來會視乎2至5月情況，再尋求支援。

劉克斌表示，由於過去一周全球疫情趨向更嚴重，相信對行業第2至3季的營運有很大影響。至於零售商的減租要求，周大福（1929）董事總經理及香港珠石玉器金銀首飾業商會理事長黃紹基表示，租金作為零售商最大的支出，由於2月社會近乎停頓，經過各方走動，大多商場業主已作回應，減免一定租金共渡時艱。

他續指，減免情況視乎行業而定，就他所知有大型酒樓更獲免收全月租金，但由於酒樓最大成本是食物，因此亦無法營業。

邵家輝認為，政府審查應「宜鬆不宜緊」，今次約7萬間零售商戶可受惠今次計劃，名額較全港零售商戶約6.3萬間多出一成，反映政府已預留名額予「灰色地帶」商戶申請，例如銷售及提供服務的商戶，但今次的計劃並不包括只有批發業務的商戶，以及「快閃店」或實體店租約少於6個月的商戶。