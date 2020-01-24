【小康目標】人行前司長盛松成：今年中國GDP難保5.6%
文章日期：2020年3月17日 13:05
人行調查統計司前司長盛松成接受外電專訪時指出，中國經濟今年至少要達到5.6%才能實現翻倍目標，如果沒有發生疫情，達標是不成問題，但在疫情下，5.6%不容易實現。
現任上海市政府參事的盛松成表示，中國要實現今年全面小康目標所需的經濟增長將面臨挑戰，財政應該放寬3%赤字率的限制，通過提高赤字刺激經濟。他又認為，企業停工或半停工使員工收入下降，隱性失業比較普遍，這不僅令即期消費減少，對未來半年甚至更長時期的消費也會有影響，建議將個人所得稅的減稅事項再度提上議事日程。
盛松成又指，中國現時的刺激經濟手段主要依靠財政政策，貨幣政策僅是輔助。從2月份金融數據來看，貨幣供應量再大量增加可能會造成資產價格泡沫，資金可能會流入股市和房地產市場，反而實體經濟受惠不多。即使是定向寬鬆，也很難控制中小企業拿到貸款後的資金投放去向。他認為，財政政策通過短期手段振興經濟後，稅基便會擴大，財政收入會相應增加，相信今年基建投資一定大幅上升，房地產投資也不會差。
另外，國家發改委新聞發言人孟瑋今日在發布會表示，全國規模以上工業企業復工率提高較快，除湖北等個別省份外，全國其他省復工率均已超過90%，其中浙江、江蘇、上海、山東、廣西、重慶等已接近100%。
就近日歐美等多國央行採取量寬措施應對疫情下的經濟衝擊，發改委綜合司副司長李慧表示，中國擁有的政策工具依然充足，將密切監測經濟運行情況，根據發展需要適時推出相關儲備政策，以加大政策對沖力度。
記者：陳子凌
其他報道
【港股午市】美期漲停 恒指升242點 科技貿易股上升 阿里曾穿招股價
【美股暴跌】特朗普指新冠肺炎為「中國病毒」 稱會支持受影響行業