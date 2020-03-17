美股再度急瀉，美股期貨於亞洲股市反彈，亞洲股市受壓但受到支持，跌幅相對溫和，澳洲更明顯反彈，中港股市回穩。恒指低開後衝高，最多升337點、高見23401點掉頭向下，曾倒跌387點、跌至22676點回升，半日收報23306點，升242點或1.05%；國指僅升6點，恒生中型、小型股指數跌逾1%。大市好壞參半。

藍籌股騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）升約2%至3%支撐恒指表現。內房股繼續捱沽，融創（1918）跌3%，物管、濠賭、汽車、燃氣、航空股等有沽壓。不過，個別行業表現突破，科網、醫藥、食品受到追捧，阿里巴巴（9988）、舜宇（2382）升逾1%。蒙牛（2319）、藥明（2269）升逾2%。本地地產收租公用股做好，領展（0823）、新地（0016）、煤氣（0003）升逾1%。

本地地產、收租股低位承接力增，如新地恒地（0012）上周五創新低後，近兩日低位上移，領展上周五曾跌穿3月初低位約71元但迅速反彈。雖然本地股穩健財政及派息策略，股價跌至現水平具有防守性，吸引資金流入，但長遠缺乏增長潛力，一旦市况轉穩炒復蘇，將跟不上反彈，因而只適合短線。領展短線有機會在71至76元附近築底，可於區間低買高沽。

劉思明

明報資深評論員