港燈（2638）中午公布去年業績，期內純利23.27億元，按年下跌23.7%。每股份合訂單位末期分派16.09仙。港燈指出，在新一份《管制計劃協議》下，電力公司的准許利潤回報率大幅下調約20%，因此年內分派金額亦相應下跌約20%，而連同中期分派金額，港燈全年分派每股份合訂單位32.03仙，按年少20%。

港燈半日報7.87元，跌0.13%。去年收入107.39億元，按年升7.52%。公司指出，面對香港經濟放緩，以審慎態度檢討2020年電費，但隨著提高天然氣發電比例，導致燃料成本和資本開支上升，加上特別回扣減少，2020年淨電費上調5.2%至每度電1.264元，此水平與大約10年前相若，若撇除特別回扣大幅減少的影響，電費上調幅度僅為1.7%。

港燈今年亦會全力推進L11和L12兩台新機組和海上液化天然氣接收站工程，確保項目能順利完成，並逐步落實安裝智能電表等策略性項目。另外公司提出5項紓緩措施，協助客戶特別是中小企渡過經濟逆境，有關措施包括向約7萬個非住宅客戶提供6個月的豁免加幅期，以及向社福機構轄下社區中心派發現金資助和向基層家庭派發餐飲券，以助食肆提升營業額。上述措施加上政府提供的電費補貼計劃，預計差不多所有港燈客戶在2020年的電費支出將較2019年為低。

另外，隨著新冠肺炎爆發，港燈已全面提升員工安全及健康措施，亦推出應變計劃確保疫情對港燈營運可能做成的影響減至最低。

記者：陳子凌

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