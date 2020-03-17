新冠肺炎疫情打擊全球經濟，昨日發布的中國零售、投資等經濟數據跌幅顯著。星展香港首席中國經濟師梁兆基預計中國經濟增長難有正數，假設次季有改善，第三和第四季復甦，全年經濟增長下調至4.5%，及後按全球形勢有機會修正。

雖然人民銀行今年以來兩次降準，亦有下調利率，不過梁兆基認為疫情未完結，市民仍然擔心疫症，經濟未回復正常，寬鬆貨幣政策不能正常發揮功效。現時中國服務業佔經濟54%，出口亦佔經濟18%，現時服務行業受疫症影響，國外訂單因其疫情停頓，即使中國開始復工，第二季經濟也不會迅速反彈。

梁兆基認為，現時企業面對需求在短時間內急降，面臨現金流震盪，資產亦因近期股市下跌收縮。香港去年旅遊、零售等企業已面對社會運動影響，今次若未能支持至疫情結束，結業後重開的成本高。所以即使疫情受控後，實體經濟也不會有V型反彈。目前貨幣政策有助企業渡過難關，令復甦較穩固，他建議可給予企業減稅2年至3年，協助企業繼續經營。

財政司司長陳茂波預告香港失業率會升至九年新高，星展香港經濟師謝家曦指出，失業由零售等擴散至金融行業，供樓出現困難，若失業率升至5%以上，樓市或出現較大的調整，該行預計今年樓市將跌10%至15%。

其他報道

【公司業績】嘉里去年少賺8% 末期息派0.95元

【疫襲全球】UNIQLO 暫時關閉50間美國分店

【A股午市】滬指半日跌穿2800點

【全球救市】菲律賓央行行長稱傾向於減息50點子

【大行睇淡】渣打：中國今年GDP增長預測下調至4%

【美股暴跌】特朗普指新冠肺炎為「中國病毒」 稱會支持受影響行業

【全球首例】菲律賓：今日起股、匯、債停市 成首個因疫情停市國家

【港股開市】恒指低開61點 建行拖低大市

【A股開市】三大指數高開 滬指漲0.25%

【開市焦點】美股再度重挫 港股ADR跌747點

【歐美戰報】美股一周三熔斷 跌幅創紀錄 道指跌2997點