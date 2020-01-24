美股隔晚重挫後今早期貨回升逾3%，恒指今早低開61點後表現反覆，最多跌387點或1.68%，報22676點，高位則升337點或1.46%，報23401點，半日升242點或1.05%，報23306點，成交金額857億元；國指升6點或0.07%，報9233點。

美股期貨反彈，標普期貨曾短暫漲停，目前三大指數期貨升幅均逾3.3%。亞洲股市方面，日股向上升0.45%，而韓、台、澳洲則跌1.78%、2.06%，及升3.4%。

恒指反覆向上，30隻藍籌半日上升，其中，領展（0823）升3.51%，收報73.65元，是升幅最大的藍籌，而騰訊（0700）升3.34%，收報353.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻76點。

15隻藍籌向下，聯通（0762）跌1.88%，收報4.71元，是跌幅最大的藍籌；平保（2318）跌0.65%，收報77元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。

隔晚美國科技股向下，今早阿里巴巴（9988）曾挫2.4%，低見175元，見在港上市後新低，並跌穿176元的招股價，收報181.3元，升1.12%。

手機設備股向上，昨公布業績的舜宇（2382）升1.84%，收報105.2元，而瑞聲（2018）升0.74%，收報40.75元。

疫情全球蔓延，市場亦下調中國GDP預測，貿易股隨大市喘穩，萬洲（0288）升0.15%，收報6.73元；申洲國際（2313）升1.73%，收報79.4元；創科實業（0669）升1.59%，收報51元。不過，暫時關閉美國分店的迅銷（6288）則跌2.07%，報33元；而昨日發盈警的思捷（0330）亦跌7%，報0.93元，曾挫11%低0.89元，見52周低。

香港銀行未有隨美國減息而下調最優惠利率，股價普遍反彈，中銀香港（2388）升1.77%，收報23元；匯控（0005）升1.94%，收報44.65元；恒生（0011）則跌0.08%，收報132.3元；而另一受低息影響的金融股友邦（1299）則升2.2%，收報67.5元。

A股反彈，內銀股向上，工行（1398）升0.98%，收報5.15元；建行（0939）升1.45%，收報6.28元；交行（3328）升0.65%，收報4.63元；中行（3988）無升跌，收報2.89元。

內險、內房則向下，平保（2318）跌0.65%，收報77元；中人壽（2628）跌1.74%，收報14.64元；潤地（1109）跌1.38%，收報32.15元；碧桂園（2007）跌1.22%，收報8.88元；中海外（0688）跌0.41%，收報24.45元。

澳博（0880）去年純利升12.5%，又指業務受阻於COVID-19爆發，料對2020年上半年甚或其後的業績產生重大不利的影響，澳博收報6.97元，跌3.86%。其他濠賭股方面，新濠國際發展（0200）收報12.06元，升0.17%；美高梅中國（2282）收報8.42元，跌1.17%；永利澳門（1128）收報11.8元，跌2.96%；銀河娛樂（0027）收報43.3元，跌1.7%；金沙中國（1928）收報29.7元，升0.51%。

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