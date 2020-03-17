嘉里（0683）去年全年業績，截至去年12月底止，集團股東應佔溢利為68.97億元，按年跌8%，每股盈利4.74元，末期股息每股0.95元，連同中期股息每股0.4元，全年派息1.35元，與2018年持平。

集團指，未計入公允價值增加所產生的影響前，錄得股東應佔溢利增加61%至53.96億元。主要原因為於2018年內為澳門發展中物業作出11.75億元的減值虧損撥備及同年以公允價值計量且其變動計入損益之金融資產錄得公允價值淨減少14.61億元所致。

期內，集團錄得收入180.25億元，按年減少15.9%。香港物業部錄得收入62.86億元，按年跌22.61%；毛利則為33.33億元，同比微增0.24%。已落成投資物業貢獻的收入合共12.75億元，按年升9.5%，年度毛利9.99億元。

內地方面，內地物業部錄得收入減少12%至117.39億元，主要由於落成業銷售收入下降18%。毛利減少8%至56.51億元；已落成投資物業貢獻的收入為36.36億元，按年跌1.3%，毛利為27.82 億元。

展望未來，集團預期今年上半年本地經濟將受新型冠狀病毒疫症影響。鑑於未來較難預測，集團將審慎管理風險，同時亦保持開放正面的態度以探索及捕捉發展機遇。集團發展中項目組合穩健，將於未來數年為銷售活動帶來動力。集團將積極尋求機會以補充香港的土地儲備。

集團同時公布，獨立非執行董事古滿麟將於5月20日舉行的股東周年大會終結時卸任為獨立非執行董事、審核與企業管治委員 會、薪酬委員會以及提名委員會成員。

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