美股一周三熔斷,三大指數齊挫約12%。美國總統特朗普於Twitter發文指,美國將對受中國病毒(Chinese Virus)影響的行業,如航空業等,給予有力的支持,並稱「我們將會變得更強大!」(We will be stronger than ever before!)。

《彭博》引述知情人士報道,美國飛機製造商波音已要求白宮和國會官員為其自身、供應商和航空公司提供短期援助。據報,波音希望避免裁員,也避免損害到數百家為其飛機製造零件和系統的小型公司。

波音在聲明指出,短期獲得公共和私人流動資金將是航空公司、機場、供應商和製造商通向復蘇的最重要途徑之一,又感謝政府和國會在困難時期與航空業溝通了解。

報道引述一位美國高級官員指,白宮與波音公司就疫情保持聯繫。此前特朗普指,美國政府「100%地支持航空公司」,他在Twitter上亦強調這點。美國航空(American Airlines)表示,美國客運航空公司需要500億美元的援助,另貨運公司需要80億美元。