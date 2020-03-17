美股隔晚雖然重挫，但美期今早向上升逾3%，日、韓股市跌0.06%及1.55%，澳洲股市更向上升3.11%，恒指今早僅低開61點或0.27%，報23001點，成交金額36億元；國指今早低開36點或0.4%，報9190點。

碧桂園（2007）升5.67%，報9.5元，是升幅最大的藍籌，中電（0002）跌2.58%，報75.6元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升2.74%，報45元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻59點；建行（0939）跌1.45%，報6.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低29點。

舜宇光學（2382）發布去年業績，去年收入按年增加46%；純利約按年增加60.2%。集團提到，現時產能利用率已恢復到正常水平，但肺炎疫情的不可預測性並在全世界範圍內迅速蔓延，集團業務可能遭受影響，會持續密切關注。舜宇開市報108.3元，升4.84%。

國泰航空（0293）公布，上月乘客運載率下跌28.6個百分點至53.1%，運力減幅多達90%，二月，集團的全服務航空公司業務錄得的未經審核龐大虧損逾20億元。國泰開市報9.1元，升0.44%。

信義光能（0968）公布全年業績，截至去年12月底止，純利按年增29.7%至24.2億元。開市報4.72元，無升跌。

澳門經濟財政司司長李偉農表示，娛樂場由3月20日起需全面恢復運作，但賭檯的設置和衛生條件等仍然會有一定的要求。濠賭股方面，新濠（0200）開市報12.04元，無升跌；美高梅中國（2282）開市報8.54元，升0.23%；永利澳門（1128）開市報11.88元，跌2.3%；銀河娛樂（0027）開市報43元，跌2.38%；金沙中國（1928）開市報28.8元，跌2.54%；

澳博控股（0880）公布2019年度業績，純利32.07億元，升12.5%，又指，業務受阻於COVID-19爆發，預期將對集團2020年上半年甚或其後的業績產生重大不利的影響。澳博控股開市報7.06元，跌2.62%。

ESPRIT母公司思捷環球（0330）發盈警，預計截至今年6月底止的財年下半年銷售出現重大負面影響，並將產生重大虧損。開市報1元，無升跌。

平保（2318）公布，任匯川因為個人身體原因，辭任公司執行董事、副董事長職務。平保跌1.94%，報76元。

其他藍籌股方面內銀股工行（1398）跌1.96%，報5元；交行( 3328)無升跌，報4.6元；中行（3988）跌1.73%， 報2.84元；建行跌1.45%，報6.1元。

內險股方面，平保（2318）跌1.94%，報76元；中人壽( 2628)跌0.67%，報14.8元。

內房股方面，潤地（1109）跌0.46%，報32.45元； 碧桂園（2007）升5.67%，報9.5元；中海外( 0688)跌2.24%，報24元。

石油股方面，中石化（0386）跌1.34%，報3.67元； 中石油（0857）無升跌，報2.46元；中海油（0883） 跌0.53%，報7.48元。