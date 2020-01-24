美股再度重挫，港股ADR跌747點或3.35%，報22316點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌4.43%，折合報326.65元；匯控（0005）跌0.21%，折合報43.71元；建行（0939）跌4.02%，折合報5.94元。

今日焦點股份可留意：

舜宇光學（2382）發布去年業績，去年收入按年增加46%；純利約按年增加60.2%。集團提到，現時產能利用率已恢復到正常水平，但肺炎疫情的不可預測性並在全世界範圍內迅速蔓延，集團業務可能遭受影響，會持續密切關注。

國泰航空（0293）公布，上月乘客運載率下跌28.6個百分點至53.1%，運力減幅多達90%，二月，集團的全服務航空公司業務錄得的未經審核龐大虧損逾20億元。

信義光能（0968）公布全年業績，截至去年12月底止，純利按年增29.7%至24.2億元。

澳門經濟財政司司長李偉農表示，娛樂場由3月20日起需全面恢復運作，但賭檯的設置和衛生條件等仍然會有一定的要求。

澳博控股（0880）公布2019年度業績，純利32.07億元，升12.5%，又指，業務受阻於COVID-19爆發，預期將對集團2020年上半年甚或其後的業績產生重大不利的影響。

ESPRIT母公司思捷環球（0330）發盈警，預計截至今年6月底止的財年下半年銷售出現重大負面影響，並將產生重大虧損。

平保（2318）公布，任匯川因為個人身體原因，辭任公司執行董事、副董事長職務。

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