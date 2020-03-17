美國突然減息一厘引發美股隔晚再度重挫，早段再熔斷，是一周內第三度觸發熔斷，道指、標普500指數低位更創1987年以來最大跌幅。美國總統特朗普警告抗疫持久戰和經濟衰退風險，認為美國與疫情的鬥爭可能會持續到8月甚至更久，經濟或陷入衰退。道指低開2268點或9.78%，最多曾挫3069點或13.24%，低見20116.46點，是2017年2月09日20061.73點後最低。

道瓊斯工業平均指數收跌2997點，跌幅12.93%，報20188點。標普500指數收跌324點，跌幅11.99%，報2386點。納斯達克綜合指數收跌970點，或12.33%，報6904點。

道指成份股全挫，聯合健康保險跌17.28%，報225.04美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低318點，而沃爾格林聯合博姿，跌2.4%，報45.08元，拖低道指7點。

科技股方面，蘋果收市報242.21元，跌12.86%，谷歌母公司Alphabet收市報1073元，跌11.63%，亞馬遜收市報1689.15元，跌5.36%，Facebook收市報146.01元，跌14.25%。

歐洲STOXX 600指數收跌4.86%，報284點。德國DAX指數收跌5.31%，報8742點；法國CAC 40指數跌5.76%，報3881點；英國富時100指數收跌4.01%，報5151點。