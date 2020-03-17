恒指昨日跌969點，收報23,063點，成交金額1588億元。聯儲局火力全開，提前在議息會議前大幅減息1厘，將聯邦基金利率降至零水平，同時啟動7000億美元量化寬鬆計劃，消息公布後美股期貨跌停。亞洲股市初段仍有承接，日股曾上揚，港股低開715點後亦跌幅收窄，但午後歐洲股市期貨跌幅不斷擴大，亞洲股市普遍再試低位，但暫時日韓台港仍守住即市低位。外媒指美國調查中興通訊（0763）涉嫌賄賂外國官員，中興（0763）大跌23%，手機設備股、芯片股亦受壓。

聯儲局再度緊急出手並且差不多把子彈打光，似乎是要以雷霆萬鈞、遠超市場預期的力度去刺激美國股市。市場反應一般，一方面是美股上周五尾市抽升10%，在當前波動市况中先行獲利離場亦很正常，二來在當前環境，無論是減息還是QE，對於托市的作用都有限。減息主要是降低無風險利率、改善企業償債能力，但面對疫情來襲，企業面對收入大減，市場風險溢價大升，減息的效果杯水車薪。QE的作用是壓低長債息、吸引企業借貸投資，但30年債息亦只大約1厘，反映市場對中長期經濟環境極度悲觀，甚至開始有些通縮預期。就算7000億全都交到投資者手上，這一刻相信大家都傾向持有現金。

歐疫情失控 下周料輪到美

上述都是理論化的看法，重點是歐洲疫情已完全失控。意大利單日新增3590人確診染病，累計個案飈升至24747宗，全國再多368人死，單日增幅達兩成半，西班牙也單日新增2000人，英國更似乎是「舉白旗」放棄抗疫。若說武漢封城抗疫是遲，歐洲似乎是太遲。就算是美國，醫療體系也未作好準備，按照歐洲的確診數字路數，下一星期將輪到美國步入失控階段。

倘歐美複製中國數據 恐掀大蕭條

當疫情大規模爆發，各國開始封城後，究竟對經濟有多大影響？可以看看國家統計局昨日公布的數字。1至2月工業增加值跌13.5％、社會消費品零售總額跌20.5％、固定投資跌24.5％、失業率由5.2％升至6.2％。先不說工業和固投，單是社消一項，就算撇除汽車銷售也要跌18.9％，若這個情况在歐美出現，意味經濟將陷入大蕭條。要知道，美國和歐元區在金融海嘯時，零售表現最差也僅跌11.5％和4.6％，若高達20％的跌幅，估計很多企業都未必捱得住。

恒指波幅指數再破頂

現在已知的是封城後經濟可以有多差，未知的則是持續多久。若3月份經濟暴跌，4月份就能反彈，問題當然不大。但這想法顯然不切實際。最終持續多久大家都靠估，短線最重要的是恒指波幅指數要先行見頂。筆者昨日中午以恒指波幅指數上周五升至66.11%，昨日早上最高見58.17%，中午收約55%，揣測會否是邊際回落的初步迹象，結果午後股市跌幅便顯著擴大，恒指波幅指數再破頂。回顧金融海嘯的經驗，往往先是波動先行見頂，市場底部則略為滯後，市場買保險的成本不再上升，意味跌幅大致反映利淡前景後，政策回應則逐漸發揮效應，市場開始預期企業盈收止跌回穩。全球波動仍未見頂，仍有一段困難時期尚在前頭。

[張兆聰 還看今朝]