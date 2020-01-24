聯儲局再劈息引恐慌 道指急插千點

美國聯儲局昨日又再突然出狠招，大幅減息1厘，並推出7000億美元的量化寬鬆貨幣政策(QE)。市場把聯儲局近期連串突如其來的舉措詮釋為應對新型冠狀病毒疫情，以及為暴跌不止的股市救亡，不過，王SIR就認為聯儲局是要為正在歐洲醞釀中的新一場信貸及流動性危機做好準備，投資者不宜在這風高浪急的情勢下貿然出手撈底。

美國聯儲局昨日再次在沒有舉行議息會議的情況下突然大幅減息，今次為兩周以來第二次，而且減息幅度由3月初的半厘擴大至昨日的1厘，一下子把聯邦基金目標利率推至0厘至0.25厘。另再重啓總值7000億美元的大規模量化寬鬆貨幣政策，包括購入5000億美元國債等資產向市場注資，加2000億美元按揭抵押證券。

聯儲局昨日突然劈息後，引發投資者恐慌情緒，亞洲交易時段道指期貨再急插千點，跌幅達5%，一度觸及指數期貨的跌停板機制。3月初聯儲局於香港時間晚上11時突然減息半厘後，王SIR曾建議投資者可沽售道指期貨，其後道指也確實由高位跌過千點。

減息無助應付疫情衝擊

聯儲局兩星期內兩度於不進行議息會議的情況下突然減息，並取消原擬本周二及三(美國時間)舉行的例行會議，狀況及行動的緊急叫一眾投資者訝異。普遍傳媒的報導都指向聯儲局的行動是為紓緩新冠病毒疫情帶來的衝擊。然而問題是否如此簡單？王SIR指出聯儲局的行動顯然無助於應付疫情的衝擊，只要看一看上次減息後至今疫情對經濟活動帶來的衝擊只見愈來愈嚴重，股市愈跌愈低已指明了一切。疫情在歐洲大爆發，不過上周四歐洲央行的議息會議卻未見任何行動，只因明知道減息不會對疫情有任何幫助。

理論上，減息是為了刺激消費、借貸，從而推動經濟。王SIR指難道聯儲局這個時候減息，商家真的會因為低息而有意欲去借貸投資，擴張營業？忙於搶購衛生紙及糧食的消費者，會因為低息而去借貸消費？又難道銀行真的會明知大有機會被拖債的情況下批出貸款？目前全球供應鏈斷裂致環球製造業陷半停頓狀態，旅遊業及航空業大受打擊叫苦連天，民眾躲在家中避疫，零售業及餐飲業也無一倖免，這情況下減息實在是老鼠拉龜，完全看不出可在那裡發揮效用。

聯儲局減息疑另有隱情

若說減息是為了挽救上周兩次跌停板的股市，那又怎麼解釋上次減息後即晚道指先跌1000點，至今累積了近4000點的跌勢？今次減息後，道指期貨更一度跌至21777點。如此看來，聯儲局的行動確是令人摸不著頭腦。不過，王SIR則認為聯儲局兩次突然減去厘半息，背後一定有原因，而觸發點也確實離不開這場疫情。

除了兩次減息之外，聯儲局近期也有不少其他動作背後都似乎隱藏了不為人知的動機，讓人憂慮。連串動作包括上周公布涉資5000億美元的三個月回購協議操作，以及2200億美元的兩周回購協議操作，三番四次向市場注入資金。

料為應對信貸風險鋪路

王SIR認為，隨著歐洲疫情大爆發，本欄於早前提及過的信貸風險(credit risk)又或流動性危機(liquidity crisis)可能會於今個月尾發生，估計聯儲局的連串行動正是要為此先行部署。

銀行互相猜疑致同業拆息 或引發流動性危機

新冠病毒疫情的震央目前已轉移到了歐洲，意大利、西班牙等國家陸續出現大型爆發。如果疫情持續惡化，不能排除有國家會因為經濟活動停頓而出現違約。一旦問題發生，銀行手持的一級資本立時化為廢紙，引發銀行之間互相猜疑，傾向拒絕同業間的借貸，變相扯高銀行同業拆息，構成重大的信心或流動性危機。雖然聯儲局近來連串反常的動作不是直接衝著疫情而來，但事實上應該是與歐洲一場正在疫情中蓄勢待發的金融風暴有關。

美國態度漫不經心 恐成另一震央

目前全球確診人數已達17萬，被殺個措手不及的意大利已經成為了繼中國以外疫情最嚴重的國家，確診個案直迫2.5萬個；其後為對疫情掉以輕心的伊朗，確診及死亡人數同樣在急速上升中；南韓疫情見緩和，但歐洲另一大國西班牙就在步步進逼，恐怕會成為第二個意大利。不過，事實上最讓人擔心的仍然是對疫情漫不經心的美國，到目前仍然不把正在急速上升的確診人數當作一回事。萬一情況失控，恐怕會成為另一大震央。

潛藏大戶興風作浪 投資者忌隨便入市

疫情發展至今日的地步，王SIR表示環球經濟今年第一及第二季會萎縮幾乎已成為了事實，企業盈利也百分之一百會倒退，整個世界都陷入了一場危機。多個國家的央行及政府，都在這一場風暴中暴露出弱點，讓人見盡了驚惶失措的一面。金融市場的波動之大更是近年罕見，王SIR稱市場內實際上潛藏了很多大戶在興風作浪，並提醒投資者在前景不明之際不要隨便入市，以免損失慘重。