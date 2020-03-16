上市公司業績公布期限之爭近期發展不斷，會計界上周會見財庫局局長劉怡翔，表達業界訴求後，港交所（0388）及證監會今日隨即發新指引，釐清獲接受全年業績要求。劉怡翔今晚發布網誌，表示樂見證監會、聯交所因應疫情最新發展，聽取業界意見後，發表進一步指引。他表示，相信兩監管機構的進一步指引可釋除業界擔憂，同時指將繼續密切留意事態的發展，以協助上市公司及會計界應對眼前挑戰。

劉怡翔表示，最新指引再次強調理解業界所面對的挑戰，亦再次重申於12月31日年結的上市公司若能於3月31日前刊發未經核數師同意的初步業績公告，或管理帳目，或「重要財務資料」，其股票便可繼續交易。他表示，非常重視業界的意見，認同在前所未見的疫情下，是需要作出靈活、務實及彈性的處理。

劉怡翔於網誌中表示，非常了解上市公司及會計從業員所面對的困難，亦十分關心包括會計界及審核界在內的金融從業員的健康，認為在非常時期有必要採取彈性的安排以確保安全的工作環境。他表示，政府與監管機構目標是以情理兼備的原則，平衡擬備業績所遇到的實際困難，及向投資者披露重要財務訊息下，作適度的彈性處理。

劉怡翔表示，上周曾連同證監會及聯交所代表，先後會見多名專業人士。其中包括會計界愛心同盟召集人林智遠、立法會財經事務委員會主席張華峰議員、立法會會計界議員梁繼昌及香港會計師公會會長江智蛟。