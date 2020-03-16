聯儲局突減息一厘，不過一個月以下港元拆息今日反而上升，渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恆指出，短期資金需求緊張，市場擔心有能力的企業會盡量借貸，同時有企業不能繼續出現信貸問題，但短線拆息今日亦升幅不大。

不過市場已預期美國減息一厘，在市場預期實現後拆息反而短期回升。他又指今日兩個月以上的拆息下跌，反映基本因素仍然驅動拆息下跌，聯儲局提供的貼現窗有助緩解流動性緊張。他認為拆息短期大幅反彈空間不大。

聯儲局減至零息，大型銀行最優惠利率保持在5厘至5.25厘。劉健恒指出，與2008年後相似，本港存息已減無可減，過去本港沒有完全跟隨美國加息，聯儲局亦不考慮減至負利率，認為本港銀行沒有誘因減最優惠利率。

至於資金會否似2008年後大幅流入本港，劉健恒指出港元利率高於美元，全球波動下港元亦有避險作用會對港元利好，不過短期內港匯會較波動，等全球市場較穩定後才可肯定資金是否持續流入本港。

劉健恆認為，聯儲局今次唯一出乎預期是在提早在周末減息，而減息一厘的幅度則已有預期。上次減息後，市場認為單以減息實不足以抵禦疫症對經濟的影響，流動性雖然增加，但借貸和消費不會自動因此增加。聯儲局今次措施多着重減息以外的措施，例如利用貼現窗作為中介人，銀行可更便宜向央行獲得資金向外借貨。他認為今次聯儲局措施全面，不過暫時從市場反應看似不太有效，因為市場主要憂慮還是在疫症的影響。