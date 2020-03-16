國泰航空（0293）公布，上月收入乘客千米數（RPK）計為47.35億，較 2019 年同月下跌 54.1%，乘客運載率下跌28.6個百分點至53.1%，以可用座位千米（ASK）數計算的運力則下跌 29.3%。集團航空顧客及商務總裁林紹波表示，2月以後的情況更進一步惡化，預期旅遊需求將進一步下滑，計劃在4月只會營運極少數的基本客運航班，運力減幅會多達90%。另外，他透露，單在二月，集團的全服務航空公司業務錄得的未經審核龐大虧損逾20億元。

集團上月載運乘客人次與去年同期相比下降了 64％，集團稱，通常農曆新年高峰後，以往每日載運約9萬名乘客，不過在今年 2 月底，載客人次大幅下降至 2萬以下，因此收益率亦受到顯著影響。

貨運方面，集團表示，入口內地及香港的貨運需求卻出現大幅度上升，部分是由於運力大幅削減以及與藥品相關的訂單激增，與去年同期相比，集團 2 月

份的載貨率增長5.8個百分點，而收益率亦見穩定。國泰2月的運載的貨物及郵件合共11.87萬公噸，貨物及郵件收入噸千米數為6.98億，較去年同期減少 6.9%