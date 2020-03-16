上市公司刊發業績期限之爭拖延至今，港交所（0388）及證監會早前屢次發文，總結而言，若公司無法發布經核數師審計初步業績，有3類財報亦可為監管機構所接受，分別為未經審計初步業績、公司管理賬目，及重要財務資料。其中「重要財務資料」形同最低底線，亦引來上市公司追問何為「重要」。港交所今日解釋指，其中須包括關鍵財務數據，及對年度財務狀況的表現討論等。涉及上市公司若於本月底「死線」前刊發上述文件中任一種，經聯交所批核，一般情況下可免除停牌之災，同時將獲允延遲刊發年報。

最新聯合指引顯示，所謂「重要財務資料」包括關鍵財務數據，例如資產、負債、收入和支出及股東權益變動，亦要包括對年度財務狀況和表現進行敘述性討論，包括已發生的任何重大事項和重大交易的影響，以補充其提供的財務數據。此外，無論選擇公布上述3項中的何種資料，公司都須說明疫情而引起的限制如何影響公司按時匯報的能力。

聯合指引同時公布，對於完成刊發上述初步業績或其他獲接受「業績」的公司，可將年報即經審核業績的刊發期限由今日起延後60日，即今年5月15日前後。對於以去年年尾作年結的主板公司，年報期限為4月30日，相當於獲延遲半個月，對於GEM公司則為3月31日，相當於獲延1個半月。公司亦可根據其個別情況，提交進一步延期刊發年報的申請。