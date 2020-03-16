【公司業績】信義光能去年多賺29.7% 末期息增逾2倍
文章日期：2020年3月16日 18:44
內地太陽能玻璃製造商信義光能（0968）公布全年業績，截至去年12月底止，純利按年增29.7%至24.2億元，每股基本盈利為30.28仙；派未期息8.5仙，較2018年同期的4.2仙增逾2倍；EBITDA達42.3億元，按年增31.8%。受惠於太陽能玻璃平均售價較2018年相比上升，以及生產效率提高，集團期內毛利率按年升5.9個百分點至32.1%。
集團在去年5月分拆上市的信義能源（3868）亦於同日公布全年業績，截至去年12月底止，純利錄得8.91億元，按年增20.3%，每股盈利為15.03仙。集團管理層在業績電話會議中提到，由於公司主要業務為新能源，在疫情中所受的影響非常輕微，再加上內地政府政策支持下，以及減息等措施，集團今年的發展會更為有利。另一方面，管理層認為，國際燃料的價格波動亦未會為集團成本帶來影響，內地亦有部分城市減天然氣價，預料可為集團的天然氣成本降低2%至3%，整體成本趨勢下降。。
其他報道
【口罩外交？】馬雲開Twitter賬號兼發文：首批向美捐贈的物資已出發
【聯交所審閱】將檢討海外公司上市、購股權制度 審閱新股跌13%