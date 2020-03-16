為應對新冠肺炎，澳門賭場自2月5日至20日起暫停運作半個月。最新，澳門經濟財政司司長李偉農表示，娛樂場由3月20日起需全面恢復運作，但賭檯的設置和衛生條件等仍然會有一定的要求。

李偉農指，當局一直對六家博企和38間娛樂場進行密切監管，例如規範員工須戴口罩，客人須量度體溫等。博彩監察協調局亦會遵循衛生局的指引，加強巡查，確保娛樂場的員工和客人安全。

同時，澳門社會文化司司長歐陽瑜表示，鑑於澳門已出現第11個確診個案，加上疫情在全球持續蔓延，當局的防疫政策將由防範內地，轉為防範國外輸入，為此政府決定由2020年3月17日零時起，要求所有入境澳門前14日內，曾到過中國以外的國家或地區（即不包括中國內地、香港和台灣）的澳門居民、外僱及旅客，經本澳所有口岸入境時，須按照衛生局的判斷和要求，在指定地點接受14天的醫學觀察。

歐陽瑜又再次呼籲，所有入境人士必須如實申報，違反者除可能承擔相應的刑事責任外，尚可被採取強制隔離措施。

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