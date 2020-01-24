【公司業績】澳博純利升12% 息22仙 疫情對今年業績有重大不利影響
文章日期：2020年3月16日 17:51
澳博控股（0880）公布2019年度業績，純利32.07億元，升12.5%，派末期息22仙，去年同期為21仙。期內，博彩淨收益跌1.5%至331.5億元；酒店、餐飲、零售及其他收入跌5.4%至10.5億元；經調整EBITDA升13.2%至42.1億元。
澳博指，業務受阻於COVID-19爆發，預期將對集團2020年上半年甚或其後的業績產生重大不利的影響。然而，現階段未能預測其全面影響或持續時間，須視乎疫情發展情況及防控力度。
期內，貴賓博彩毛收益減少30.4%，中場賭枱博彩毛收益則增加8.9%。
市佔率方面，澳博佔澳門整體博彩毛收益之14.1%，當中包括佔中場賭枱博彩收益之18.2%及佔貴賓博彩收益之10.4%。
位於路氹的綜合度假村項目「上葡京」已於2019年底竣工，並已向相關部門申請牌照以期於2020年下半年開始營運。
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