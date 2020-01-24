馬來西亞服裝股MBV International Limited（1957）今日起招股，定價每股0.8元至0.88元。每手2500股，入場費2222.17元。公司全球發行1.57億股，香港公開發售佔一成，國際配售佔九成，集資額約介乎1.26億元至1.38億元之間。招股期至本周四（3月19日）中午12時截止，周五（3月20日）定價，預計3月27日掛牌。獨家保薦人為南華金融。

招股書顯示，MBV在2018年於馬來西亞可印花服裝供應市場佔25%市場份額，於新、馬兩國約有1.8萬名客戶。收益方面，於可印花服裝產品下，以T恤衫貢獻收益最多，去年9個月內佔64%，或8248萬令吉（約為1.5億港元）。此外公司同時提供制服、夾克等可印花服裝，均以自主品牌「Oren Sport」銷售。另一業務為製造禮品產品，以自主品牌「MyGift」銷售。

招股書顯示，去年9個月內公司收益按年升6.7%至1.29億令吉（約為2.35億港元），毛利按年升6.6%至3897萬令吉（約為7100萬港元）。期內整體毛利率錄得30.2%。不計上市開支，經調整純利錄得1812萬令吉（約為3298萬港元），按年升12.8%。計入上市開支後，期內溢利錄得1329萬令吉（約為2418萬港元），按年跌17%。

集資用途方面，約30.5%將用於收購馬來西亞新山市一間新倉庫，升級現有生產設施；約19.6%將用於設立3間新銷售辦事處、升級現有辦事處；約6.6%將用於設立兩新分銷中心；約11.8%將用作升級及投資信息系統；約8.2%將用作開發電子商務銷售平台；約13.3%將用於尋求戰略性收購及投資；約10%用作一般運營資金。

新冠肺炎影響方面，公司表示，疫情並未對其運營及供應鏈造成任何重大干擾。公司表示，若中國供應商業務出現任何重大中斷，其他供應商具備產能及能力以替代其供應，現時公司已將3名中國以外供應商列入替代名單，其中包括位於孟加拉國的供應商。公司續指，即使在肺炎疫情長時間持續的情況下，集團擴張計劃仍然可行。

記者：馬迪帆

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