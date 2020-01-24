美國突然減息兼重推QE，子彈盡出反而嚇壞市場，恒指隨外圍低開715點或2.98%，雖然中國今早公布的經濟數據亦未如預期，但大市今早表現尚可，午市跌525點，反而到午後歐洲開市，港股跌幅突然加劇，恒指最多曾跌1190點或4.95%，低見22842點，高低位均於上周五大陽燭之內，技術走勢上出現「身懷六甲」的待變格局。

恒指收市跌969點或4.03%，報23063點，成交金額1588億元，較上日減少21.55%；國指跌422點或4.38%，報9227點。

藍籌當中僅中石化（0386）一隻逆市上升，收市升0.81%，報3.72元，貢獻恒指2點；今日將公布業績的舜宇（2382）上日大反彈後，今日轉跌12.83%，收報103.3元，失守250天線(108.85元)，是跌幅最大的藍籌，重磅股騰訊（0700）亦跌6.36%，收報341.8元，亦失守250天線(356.91元)，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低155點。

美國減息1厘，香港多間主要銀行雖然未有跟隨減最優惠利率，不過銀行股股價在憂慮息差受壓的情況之下仍然下跌，恒生（0011）跌5.02%，收報132.4元；匯控（0005）跌4.16%，收報43.8元；中銀香港（2388）跌3.42%，收報22.6元。同樣受低息環境影響，兼受疫情困擾的友邦（1299）跌4.41%，收報66.05元。

中午地產股曾逆市向上，但午後倒跌，恒地（0012）跌0.3%，收報33.55元；新地（0016）跌1.18%，收報100.8元；新世界發展（0017）跌1.94%，收報8.6元；長實集團（1113）跌2.26%，收報41.15元；信置（0083）跌3%，收報8.72元。

內地數據遜預期，市場預期首季經濟將負增長，並預計會下調基準利率，內銀內險股下跌。內銀股方面，工行（1398）跌2.86%，收報5.1元；建行（0939）跌2.37%，收報6.19元；交行（3328）跌3.77%，收報4.6元；中行（3988）跌3.34%，收報2.89元。內險股方面，平保（2318）跌3.61%，收報77.5元；中人壽（2628）跌5.46%，收報14.9元。

內地固投大瀉2成遠遜預期，內房股方面，潤地（1109）跌3.83%，收報32.6元；碧桂園（2007）跌5.27%，收報8.99元；中海外（0688）跌2.77%，收報24.55元。

澳門昨新增一宗確診俗稱武漢肺炎的輸入病例，濠賭股向下，金沙中國（1928）跌4.52%，收報29.55元；銀娛（0027）跌8.32%，收報44.05元。其他賭股方面，新濠國際發展（0200）收報12.04元，跌5.94%；美高梅中國（2282）收報8.52元，跌4.05%；澳博控股（0880）收報7.25元，跌7.29%；永利澳門（1128）收報12.16元，跌7.18%。

其他報道

【新冠肺炎】香港寬頻向1萬家庭送免費兩年寬頻服務

【骨牌倒下?】CAPA：今年5月底 大部份航空公司會倒閉

【新冠肺炎】「股神」巴菲特女兒曾接觸新冠肺炎患者 自我隔離兩周

【日本救市】日央行提高ETF年度購買目標至12萬億日圓

【不斷更新】港股插水逾1100點 大市逾1800隻股份向下

【美國減息】匯豐維持最優惠利率不變

【中興風波】中興：未收到就涉嫌賄賂進行調查的通知

【金管局放水】金管局下調逆周期緩衝資本1個百分點

【港股午市】恒指半日跌525點 地產股上升 金融股、貿易股挫

【A股午市】兩市高開低走 滬指半日跌0.55%

【美國減息】港元轉強見近三年高 一個月HIBOR向上

【大灣區榮耀】曾俊華陳家強任大灣區基金董事 股東中資色彩濃

【疫情帶動】疫情谷TVB收視 廣告未減價 ViuTV加價2%

【美國減息】金管局余偉文：市場如常運作 利息調整受市場需求影響

【美國減息】中原按揭王美鳳料按息將跌穿2厘以下

【美國減息】金管局：下調基本利率至0.86厘

【美國減息】美突減息1厘至近零再推QE 鮑威爾反對負利率 美期跌逾4%