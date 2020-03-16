香港寬頻（1310）推出「逆境同行」第二輪活動，宣布為1萬個有經濟困難人士及家庭送上兩年免費住宅寬頻服務，以減輕其經濟負擔。集團指，免費計劃包括100Mbps寬頻、Wi-Fi路由器及myTV SUPER 基本版服務，豁免安裝費，申請人另可選擇以每月10元的優惠價同時享用家居電話及IDD服務。

計劃申請日期由今年4月1日起至8月31日，有經濟困難的人士及家庭，無論是否現有香港寬頻住宅客戶，均可經7家合作機構申請此計劃，包括明愛青少年及社區服務、教會關懷貧窮網絡、香港家庭福利會、香港基督教女青年會、聖雅各福群會、香港學校訓輔人員協會及香港復康會，相關機構將負責核實申請人是否符合申請資格。

集團解釋，現時香港大多數學校處於停課期間，學校轉而透過網上教學，讓學生能夠停課不停學。然而，由於經濟困難等因素，並非所有人均能享受高速寬頻服務，因此香港寬頻秉承「成就更美好家園」的核心目標，提供免費寬頻以紓緩基層的財政壓力。集團管理人兼人才及使命總裁陳振宇表示，香港寬頻作為香港主要的電訊及科技方案公司，深信我們有責任運用擁有的資源，去幫助和改善有需要社群的生活。

有關計劃詳情及合作機構聯絡方法，可瀏覽www.hkbn.net/ToughTimesTogether。