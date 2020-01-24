野村證券中國首席經濟學家陸挺發表報告指，內地首2個月的經濟數據已顯示出疫情對經濟的衝擊可能比數字顯示的更大，加上目前復工進展緩慢，3月份數據料亦會負增長，基本可以確定首季度經濟將負增長。而內地在未來數周或會將1年基準存款利率和1年MLF利率分別下調25個基點。

野村指，疫情已發展成全球大流行，供應、外需亦將下滑，中國經濟在短期內出現「V型」復甦的希望愈來愈渺茫，考慮到中國迫切需要重啟經濟，疫情在中國二次爆發的風險也在上升。

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預計未來幾個月中國將推出更多金融救濟和寬鬆措施，包括公開市場操作、降準、減稅減租等，進一步減少利息支付和公共事業成本，但由於疫情對供需都造成衝擊，因此通過信貸成長來刺激需求的傳統政策可能難以奏效，而中國貨幣進一步寬鬆的空間也不大。

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