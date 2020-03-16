金管局今日宣布，將香港銀行的逆周期緩衝資本（Countercyclical Capital Buffer， 簡稱CCyB）下調1個百分點至1%，立即生效。

金管局指出，從經濟指標和其他相關證據表明，自新冠肺炎爆疫情爆發以來，香港的經濟環境進一步惡化，因此，在此階段將CCyB比率進一步從2%降低到1%是適當的。金管局總裁余偉文亦表示．局方一直有採取行動，包括建立銀行業中小企貸款協調機制，以鼓勵銀行繼續支持香港中小企的融資需求，而在此關頭降低CCyB，將使銀行對本地經濟，尤其是那些受疫情衝擊而預期會承受額外短期壓力的行業或個人，提供更多支持。

按國際準則在2016年推出的CCyB機制，用意是讓銀行在經濟好景時未雨綢繆，預留緩衝資本，以備在經濟逆轉時可以釋放緩衝資本，讓銀行繼續提供信貸支持實體經濟。金管局對上一次調整CCyB比率為去年10月中旬，當時由2.5%下調至2%。

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