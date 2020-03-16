恒指跌525點，收報23507點，成交金額677億元。聯儲局火力全開，提前在議息會議前大幅減息1厘，將聯邦基金利率降至零水平，同時啟動7000億美元量化寬鬆計劃，消息公布後美股期貨跌停，但由於仍在亞洲早市，美股反應仍有待觀察。亞洲股市受壓但低位見支持，港股低開715點後跌幅收窄，表現較佳的反而是一些低殘股份，如本地地產股、中移動（0941）、長和系等，美國調查中興通訊（0763）涉嫌賄賂外國官員，中興一度大跌20%，手機設備股、芯片股亦受壓。

聯儲局再度緊急出手並且差不多把子彈打光，似乎是要以雷霆萬鈞、遠超市場預期的力度去刺激美國股市。市場反應一般，一方面是美股上周五尾市抽升10%，在當前波動市況中出現獲利回吐也很正常，二來歐洲疫情惡化速度相當誇張。

意大利單日新增3590人確診染病，累計個案飆升至24747宗，全國再多368人死，單日增幅達兩成半，西班牙也單日新增2000人，英國更似乎放棄抗疫。若說武漢封城抗疫是遲，歐洲似乎是太遲。觀乎今早中國公布首兩月經濟數據遠差過預期，零售大跌20%，失業率由5.2%升至6.2%，歐洲情況相若的話，意味是陷入深度衰退，美國是否會步歐洲後塵也是未知數。

短線來看，市場的恐慌情緒可能已到達頂點。以恒指為例，波幅指數上周五升至66.11%，今早最高58.17%收約55%，出現邊際回落的初步跡象，利好低殘股反彈。但全球經濟似乎已無法擺脫衰退，在抗疫出現曙光前，大勢仍是偏弱。

中興再受查，手機設備股壓沽，但也存在低吸的機會。今年本應是手機出貨量回升之年，但疫情嚴重打擊經濟和民眾收入，今年或會不升反跌。但今年是全球5G建設大年，若需求短期受壓，明年會出現報復性反彈，手機設備股回落是一個低吸的機會，只是入市點位很難捕捉。當中舜宇（2382）一直表現較強，會是入市首選，不妨小注試試100元附近收集，看看該水平的支持力度。

張兆聰

明報首席評論員