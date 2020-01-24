美國突然減息一厘又再推量寬，環球股市普遍下跌，恒指低開715點後，最多曾挫767點，低見23265點，半日跌525點或2.19%，報23507點，成交金額677億元；國指跌253點或2.63%，報9396點。

中石化（0386）升4.07%，收報3.84元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻11點；瑞聲（2018）跌9.18%，收報41.55元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌4.22%，收報349.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低102點。

金融股下跌，恒生（0011）跌2.87%，收報135.4元；友邦（1299）跌1.95%，收報67.75元；匯控（0005）跌2.84%，收報44.4元；中銀香港（2388）跌2.14%，收報22.9元。

地產股則向上，恒地（0012）升1.63%，收報34.2元；新地（0016）升2.75%，收報104.8元；新世界發展（0017）升0.46%，收報8.81元；長實集團（1113）升0.24%，收報42.2元；信置（0083）跌1%，收報8.9元。

中國1至2月全國固投大瀉2成遠遜預期，失業率升至6.2%，內銀內險內房均向下。

內銀股方面，工行（1398）跌1.9%，收報5.15元；建行（0939）跌1.58%，收報6.24元；交行（3328）跌2.51%，收報4.66元；中行（3988）跌1.67%，收報2.94元。內險股方面，平保（2318）跌2.8%，收報78.15元；中人壽（2628）跌3.68%，收報15.18元。內房股方面，潤地（1109）跌1.92%，收報33.25元；碧桂園（2007）跌2.85%，收報9.22元；中海外（0688）升1.78%，收報25.7元。

《華爾街日報》引述熟悉事件的消息人士報道，美國司法部正調查中興通訊（0763）向外國官員行賄一事。有關調查涉及可能違反《美國外國貪污行為法案》(U.S. Foreign Corrupt Practices Act)。中興半日收報24.8元，跌20%。

蘋果宣布將關閉除大中華地區以外的所有零售店鋪，直至3月27日，網上商店仍然繼續服務，亦可在其網站獲得支援服務。至於大中華地區，蘋果指現時所有門店均已重新開業。瑞聲跌9.18%，另一手機設備股舜宇（2382）亦跌9.11%，收報107.7元。

其他貿易股亦向下，萬洲（0288）跌2.24%，收報6.97元；申洲國際（2313）跌4.94%，收報79.9元；創科實業（0669）跌7.29%，收報51.5元。

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