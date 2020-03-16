退休高官動向一向惹人關注，據公司文件顯示，曾參選特首的前「財爺」曾俊華，今年1月聯同前財經事務及庫務局前局長陳家強等人，加入由多家央企及中資企業如華潤集團、中國恒大（3333）及本地發展商信置（0083）等成立的「大灣區共同家園投資有限公司（下稱大灣區基金）」出任董事，罕有地加入具濃厚中資色彩的機構。

曾俊華：個人身分任獨立非執董

曾俊華透過書面回覆本報查詢，表示他是去年獲邀加入大灣區基金擔任獨立非執董。他表示，一直相信大灣區發展充滿潛力，尤其是創新科技，能配合香港的金融產業和灣區內龐大的生產力。他期望以其經驗和人脈協助團隊，鼓勵香港青年人認識大灣區把握發展機會。他與陳家強分別都表示，今次是以個人身分出任大灣區基金獨立非執行董事，不參與實際操作，亦與其他業務無關。

胡定旭李引泉同時獲委任

與曾俊華及陳家強同時加入大灣區基金的，還有近年縱橫富豪圈子的醫管局前主席胡定旭，以及招商局集團副總裁李引泉。對於今次邀請多名前官員加盟，以及其角色等問題，大灣區基金回覆稱，曾、陳是以獨董身分加入，相信其專業知識和實踐經驗能夠在董事會層面發揮積極作用，有利於公司發展，合作亦不涉及兩人現職的公司或機構。

基金辦事處為華潤總部

大灣區基金前稱大灣區共同家園發展基金有限公司，初期由前建銀國際前董事長胡章宏籌備成立，其後引入華潤、招商局、粵海控股及信置等10個中資、港資為股東，由多名股東分別派出代表出任董事，華潤主席傅育寧及胡章宏分別擔任主席、總裁，地址更設在華潤集團總部。基金2018年成立時更獲港府高規格重視，特首林鄭月娥及中聯辦前主任王志民都有出席，並發稿恭賀。

聲稱聚焦科創 常向多家民企放貸

大灣區基金聲稱聚焦科技創新、產業升級，不過基金成立後透明度不高，罕有無對外公開投資組合、整體規模等，外界難以得知基金背後確切的規模。不過，透過聯交所資料顯示，大灣區基金經常向多家內地民企或上市公司放貸，當中不乏細價股。當中金額最巨一筆，涉及兩度向深圳內房綠景中國（0095）股東授出押股貸款，按上周五（8日）市值計，分別涉及綠景的2.84億股及6.27億股，市值相當於約6.23億元及13.73億元。

明報記者 方楚茵

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